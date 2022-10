Formel 1: Spektakulärer Doppelwechsel mit Risiko! Gasly zu Alpine - AlphaTauri holt Juwel

„Alpine war sehr erpicht darauf, Pierre zu bekommen. Wir haben dem Wechsel zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass wir einen Fahrer mit großer Qualität als Ersatz bei für AlphaTauri finden“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei Sky: „De Vries hat vor allem in Monza gezeigt, dass er auch mit nicht so viel Erfahrung in der Formel 1 ein guter Fahrer ist. Wir werden sehen, wie er nächstes Jahr im AlphaTauri performt und das sehr genau beobachten.“