Horner hofft auf schnelles Urteil im Budget-Streit

Teamchef Christian Horner hofft im lähmenden Budget-Streit der Formel 1 auf ein schnelles Urteil des Automobil-Weltverbandes FIA und hat zugleich deutliche Kritik an den sportlichen Rivalen geäußert. „Es ist im Interesse aller und des Sports, diese Situation so schnell wie möglich zu klären“, sagte Horner am Samstag vor dem Qualifying zum Großen Preis der USA (0.00 Uhr MESZ/Sky).