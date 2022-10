Williams setzt auf US-Pilot Sargeant

Sargeant muss dafür in der aktuellen Formel-2-Meisterschaft mindestens Fünfter werden. Vor dem Saisonfinale mit zwei Rennen in Abu Dhabi (19./20. November) liegt er auf Rang drei, neun Punkte trennen ihn von Platz sechs. Sargeant hatte am Freitag das erste freie Training zum Großen Preis der USA in Austin für Williams bestritten. Weitere Trainingseinsätze sind in Mexiko sowie in Abu Dhabi geplant. Bei Williams würde er in der kommenden Saison den Kanadier Nicholas Latifi ersetzen.