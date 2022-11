Formel 1: Besondere Aktion! Langjähriger Rivale ehrt Vettel bei Abschiedsrennen

Es werde „seltsam“ sein, Vettel im nächsten Jahr nicht in der Startaufstellung zu haben, meinte Alonso. „Wir haben über die vergangenen 15 Jahre so viel miteinander geteilt. Manchmal haben wir um Weltmeistertitel gekämpft, manchmal um siebte Plätze bis zur Ziellinie, so wie letztens in Japan“, führte der 41-Jährige aus.