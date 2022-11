Formel 1, Brasilien-GP: Quali mit Verstappen, Schumacher, Vettel und Sainz LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Freitagabend um 20.00 Uhr steht das Qualifying für den Großen Preis von Brasilien (das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker) auf dem Programm. Zudem kommt es in Interlagos am Samstag zu einem der wenigen Sprint-Wochenenden, ehe am Sonntag das große Rennen vonstattengeht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).