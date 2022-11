Formel 1: "Goatifi" - Hülkenberg verteidigt Mick Schumacher - dieser gibt sich angriffslustig für 2023

Der Deutsche fällt in seinem vorerst letzten Formel-1-Grand-Prix am Sonntag in Abu Dhabi vom zwölften Startplatz auf den 16. Rang im Ziel zurück, kollidiert auf dem Weg dorthin mit Williams-Pilot Nicholas Latifi und bekommt von der Rennleitung eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt.