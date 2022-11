Formel 1, Sao Paulo: "Einfach nur peinlich!" Ferrari-Fiasko in der Quali - Leclerc und Sainz toben

Denn das drohende Unheil schwant dem Monegassen schon beim Verlassen seiner Box im Top-10-Shootout: „Bin ich etwa der Einzige auf Inters?“, fragt der Ferrari-Star entgeistert seinen Ingenieur. Am Haas des späteren Pole-Setters Kevin Magnussen, der am Ende der Boxengasse direkt vor ihm steht, sind schließlich genauso Slicks montiert wie an den übrigen acht Autos in Leclercs Rückspiegel. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)