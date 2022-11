Formel 1: Schleudersitz bei Ferrari frei - wer wird Nachfolger von Mattia Binotto?

Fünftens: Ex-Sauber Chefin Monisha Kaltenborn, die derzeit als Geschäftsführerin beim Simracing-Unternehmen Racing Unleashed fungiert. Sie hatte in ihrer Zeit bei Sauber gute Kontakte zur Ferrari-Konzernleitung und überzeugte durch ihre Führungsqualitäten. Problem: Trotz Zeiten, in denen Gleichberechtigung groß geschrieben wird, ist man in Maranello noch nicht bereit, die „heilige Kuh“ der Sportwagenmarke einer Frau anzuvertrauen.