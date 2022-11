Formel 1: Tränen nach Russell-Sieg in Brasilien! Kurioser Vorfall vor Schumacher-Boxenstopp

Der Kronprinz hatte die Silberpfeile in Brasilien zum ersten Sieg des Jahres in einem verrückten Rennen geführt. „Das ist nur der Anfang, Leute“, brüllte Russell gleich nach der Zieldurchfahrt in den Funk - denn für den 24-Jährigen war es der erste Grand-Prix-Erfolg überhaupt.