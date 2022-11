Formel 1: So stach Hülkenberg Schumacher bei Haas aus

Seiner Stärken ist sich der Le-Mans-Sieger von 2015 jedenfalls bewusst und setzte diese auch in den Vertragsverhandlungen mit dem Team entsprechend ein: „Es gibt nicht viele Leute, die über so viel Erfahrung verfügen wie ich und irgendwie noch Teil des Ganzen sind. Es gibt also nicht so viele Alternativen“, sagte Hülkenberg selbstbewusst. „Natürlich gibt es viele gute und schnelle Jungs in der Formel 2, einige haben echt Talent. Aber sie haben natürlich noch keine F1-Erfahrung.“