Formel 1: Verstappen klagt an - "Man hat meine Familie bedroht"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich am Donnerstag in Abu Dhabi erneut zu seinem Verhalten am vergangenen Sonntag in Brasilien geäußert und seine „riesengroße Enttäuschung über die Reaktion der Menschen, die nichts von den Hintergründen wissen“, zum Ausdruck gebracht. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)