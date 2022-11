Haas-Chef Steiner: "Mick tat mir fast leid"

São Paulo (SID) - Mick Schumachers Teamchef Günther Steiner sieht in der Saison des Deutschen bei Haas Licht und Schatten - und hat momentan beinahe Mitleid mit dem Piloten, dem er noch immer keinen Vertrag für 2023 gegeben hat. "Wir wissen alle, dass Mick in diesem Jahr sehr gute und sehr schlechte Momente hatte, es war ein Auf und Ab", sagte Steiner am Samstag im Rahmen des Großen Preises von Brasilien (Sonntag, 19.00 Uhr MEZ/RTL und Sky).