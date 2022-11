Mercedes offen für Schumacher: "Wir schätzen Mick sehr"

Nico Hülkenberg gilt als großer Konkurrent Schumachers beim US-Team, Haas will noch vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag in Abu Dhabi die Entscheidung bekannt geben. In Sao Paulo blieb Schumacher letztlich erneut ohne Punkte, obwohl er lange Zeit gut im Rennen lag. "Manchmal ist es dein Jahr und manchmal nicht", stellte er später fest: "Ich schätze, das hier ist nicht mein Jahr."