Formel 1: Sebastian Vettel startet mit Top-Ten-Platz ins Abschiedswochenende

Um das Sportliche geht es für den 35-Jährigen am Ort seines ersten Titelgewinns im Jahr 2010 aber nur am Rande. Der WM-Elfte kann realistisch nicht auf seinen ersten Podestplatz des Jahres hoffen, es ist also reichlich Raum da für Emotionen. So überraschte Vater Norbert Vettel seinen berühmten Sohn am Freitag in der Teamgarage mit dem ersten Rennhelm, den ersten Rennhandschuhen und dem ersten Overall.