Formel 1: Vettel will es wie Raab machen - Comeback-Versuch nicht ausgeschlossen

Vorbild seien dabei Menschen, „denen es gelungen ist, einfach abzutauchen und den nächsten Schritt im Leben zu gehen“ - wie etwa TV-Moderator und Produzent Stefan Raab. „Der war so omnipräsent in der deutschen Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören - und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe“, sagte Vettel: „Jetzt müsste man ihn fragen, ob er damit glücklich ist oder nicht. Aber ich finde es zunächst einmal bewundernswert, wenn sich jemand aus der öffentlichen Beobachtung so weit löst, dass man das Gefühl hat: Der ist davon nicht abhängig geworden. Gerade im Sport ist diese Gefahr groß.“