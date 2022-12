Formel 1: Ferrari trauert um früheren Sieger Patrick Tambay

Insgesamt ging der gebürtige Pariser zwischen 1977 und 1986 bei 114 Formel-1-Rennen an den Start und sammelte dabei 103 WM-Punkte. Seine beste Saison war 1983, als er in Diensten von Ferrari Rang vier in der Gesamtwertung belegte. Seine Karriere-Highlights sind die beiden GP-Siege am Hockenheimring (1982) und in Imola (1983). Dazu gewann er 1977 und 1980 die Can-AM-Serie.