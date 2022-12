Leclerc erwartet reibungslosen Chefwechsel bei Ferrari

Leclerc fuhr in Nachwuchsserien für Vasseur. "Ich habe mit Frederic Vasseur schon in den Junior-Kategorien zusammengearbeitet, er hat an mich geglaubt, und wir hatten immer eine gute Beziehung", sagte Leclerc: "Er war immer sehr gradlinig und ehrlich, und das ist etwas, das ich an Vasseur sehr schätze."