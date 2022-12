Ralf Schumacher sieht „großartige Chance“ für Neffen Mick

In der übernächsten Saison traut Ralf Schumacher Mick die Rückkehr in ein Stammcockpit zu. „Ich denke, 2024 könnte es interessante Möglichkeiten geben“, sagte er: „Mercedes hat ja nicht nur ein eigenes Team, sondern auch Partnerteams, wo man Einfluss nehmen kann.“ Als mögliche Option nannte er auch Audi, das ab 2026 als Partner von Sauber mit einem Werksteam in die Formel 1 einsteigen wird.