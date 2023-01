Neuer Ferrari-Chef: Keine andere Option, als zu gewinnen

15 Jahre ohne WM-Titel, immer wieder enttäuschte Hoffnungen bei Ferrari - nun will der neue Teamchef Frederic Vasseur (54) die Scuderia zurück an die Spitze der Formel 1 führen. „Unser Ziel ist der Sieg, es gibt keine andere Option“, sagte der Franzose im Interview mit dem Corriere dello Sport .

Mit Blick auf den Saisonstart am 5. März in Bahrain zeigte sich Vasseur optimistisch. „Das neue Auto ist besser als jenes der vergangenen Saison, aber alles ist relativ in Bezug auf die Konkurrenten“, sagte er. Ferrari wird seinen neuen Boliden am 14. Februar präsentieren. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)