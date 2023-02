DTM: Schumacher und Auer weiter für Mercedes

David Schumacher geht auch in der kommenden Saison in der DTM an den Start. Der 21-Jährige steuert wie im Vorjahr einen Mercedes für das AMG Team Winward, sein Rennstall-Kollege ist erneut der österreichische Vizemeister Lucas Auer. Der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher absolviert seine zweite Saison in der DTM.

Mercedes verkündete am Donnerstag auch seine übrigen Fahrerpaarungen. Das AMG Team HRT vertraut weiterhin auf den Deutschen Luca Stolz und den Inder Arjun Maini. Das AMG Team Landgraf ist neu in der DTM, im vergangenen Jahr hatte es mit Raffaele Marciello das ADAC GT Masters gewonnen. In die Premierensaison geht es mit einem deutschen Duo: Routinier Maro Engel und der erst 20-jährige Jusuf Owega. Maximilian Götz, 2021 Meister in der DTM, gehört indes nicht mehr zum Mercedes-Aufgebot.

Das Team SSR Performance aus München wechselt für die zweite Saison von Porsche auf Lamborghini, hinter dem Steuer sitzen Mirko Bortolotti, Alessio Deledda (beide Italien) und Franck Perera (Frankreich).

Die 35. Saison der DTM beginnt vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben, erstmals geht die Traditionsserie in diesem Jahr unter dem Dach des ADAC an den Start.