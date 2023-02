Formel 1: Prognose zum Saisonstart - „Man muss Verstappen entführen, um ihn zu stoppen“

Hauptsache Spannung und Dramatik ist garantiert. Deshalb versuchen die Formel-1 -Vermarkter die Saison, die kommenden Sonntag in Bahrain in ihr erstes von 23 Rennen geht, schon jetzt als eine der besten aller Zeiten zu verkaufen.

Weil der Abstand der Topteams so gering sei und mit Red Bull, Ferrari, Mercedes und Geheimfavorit Aston Martin gleich vier Teams um Siege und damit um den Titel fahren könnten.

Allein: Die Realität nach den drei Testtagen vergangene Woche in Bahrain sieht anders aus. Einige Experten haben Titelverteidiger Max Verstappen (25) schon jetzt zum dritten Titel gratuliert. Zu locker und leicht fuhr er besonders in der Rennsimulation Bestzeiten.

Wie ein Schweizer Uhrwerk spulte er mit allen Reifenmischungen Rundenzeiten ab, die ihn in einer eigenen Liga erscheinen lassen. Der Niederländer strotzte demnach auch mit guter Laune und Selbstbewusstsein.

Red Bull macht Ferrari-Fans wenig Hoffnung

Sein Chef, Red-Bull-Berater Helmut Marko (79), trug mit seiner Einschätzung auch nicht gerade dazu bei, dass Ferrari, Mercedes und Co. ein Fünkchen Licht am Ende des WM-Tunnels sehen können. Marko zu SPORT1: „Wir sind sehr zufrieden. Ich kann mich nicht erinnern, so einen guten Test vor einer Saison gemacht zu haben.“