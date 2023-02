Formel 1: Vasseur macht ernst - Neuer Ferrari-Boss wirbelt Team durch

Frederic Vasseur macht ernst!

Bereits Ende Januar hatte der neue Ferrari-Boss klargemacht, dass der italienische Rennstall in der kommenden Formel-1-Saison die Meisterschaft anstrebt: „Unser Ziel ist der Sieg, es gibt keine andere Option“, sagte der Franzose im Interview mit dem Corriere dello Sport.

Dafür hat der 54-Jährige nun auch eine personelle Veränderung vorgenommen. Laut motorsport-total.com hat die Scuderia das Strategieteam umgestellt.

Der bisherige Strategiechef Iñaki Rueda wird demnach nicht mehr an der Boxenmauer zum Einsatz kommen, sondern soll eine neue Funktion in der Fabrik in Maranello übernehmen.

Den Posten des Strategiechefs bei den Rennwochenenden wird demnach Ravin Jain übernehmen. Der Inder, mit einem Physik-Abschluss von der Universität Oxford ausgestattet, war bislang als Rennstrategie-Ingenieur in Maranello tätig.

Ferraris Strategieabteilung immer wieder in der Kritik

Gerade die Strategieabteilung Ferraris stand in der vergangenen Saison immer wieder im Fokus der Kritik. Unter anderem beim Großen Preis von Monaco verhinderte eine Fehlentscheidung in der Box wahrscheinlich einen Sieg von Charles Leclerc. Auch in Budapest lag man daneben, als man beim Monegassen panikmäßig auf die harten Reifen gewechselt ist.

Diese und andere Vorfälle führten dazu, dass die Strategiefrage über den Winter höchste Priorität genoss. Vasseur betonte jedoch bereits zu Jahresbeginn, dass es bei der Strategie oftmals um mehr gehe, „als nur um die Organisation des Mannes an der Boxenmauer. Ich versuche, genau zu verstehen, was bei jedem einzelnen Fehler passiert ist und was im letzten Jahr passiert ist. Und ich versuche herauszufinden, ob es eine Frage der Entscheidung ist, ob es eine Frage der Organisation oder der Kommunikation ist.“

Rueda nahm er damals hingegen noch in Schutz: „Wenn man über Strategie oder Aerodynamik oder ein anderes Thema spricht, darf man sich nicht nur auf die Spitze der Pyramide konzentrieren.“

Dennoch hat sich Vasseur nun für eine Änderung an der Spitze entschieden. Mit dieser Aufstellung scheint sich der Ferrari-Boss größere Chancen auf Siege auszurechnen.