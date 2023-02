Motorsport: Schreiner Erste Deutsche in der F1 Academy

Rennfahrerin Carrie Schreiner wird als erste Deutsche in der neuen F1 Academy an den Start gehen. In der Frauenrennserie unter dem Dach der Formel 1 steigt die 24-Jährige künftig für ART ins Cockpit. Der französische Rennstall war in der Vergangenheit am Werdegang prominenter Rennfahrer beteiligt.