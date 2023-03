Formel 1: Fernando Alonso im Aston Martin schon wieder vorn!

Deutlich stärker als am Freitag präsentierte sich Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde Vierter (+0,215). Der dritte Platz ging an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko/+0,106). Der Monegasse Charles Leclerc kam als bester Ferrari-Pilot auf Rang fünf (+0,284).

Formel 1: Training mit anderen Bedingungen als Qualifying

Das dritte freie Training hat in Bahrain wegen des Zeitplans allerdings keinen sonderlich repräsentativen Charakter. Es fand noch bei Sonnenschein und hoher Asphalttemperatur statt. Das Qualifying am Samstagnachmittag und auch das Rennen am Sonntag (jeweils 16.00 Uhr MEZ/Sky) werden nach Einbruch der Dunkelheit unter Flutlicht und bei kühleren äußeren Bedingungen ausgetragen.