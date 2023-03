Formel 1: "Mick Schumacher wird extrem profitieren"

Schumachers Vertrag bei Haas war Ende 2022 nach zwei Jahren nicht verlängert worden. "Man muss die jungen Fahrer gewähren lassen. Es ist ihr Lebensziel, in der Formel 1 zu fahren, und wenn sie es dann geschafft haben, dann machen sie sich selbst extremen Druck, mit der Konkurrenz mithalten zu müssen", sagte Capito, der in der Saison 2022 noch bei Williams an vorderster Front tätig war.