Formel 1: Kampfansage von Mick Schumacher! Mercedes-Pilot gibt Einblick in Zukunftspläne & Privatleben

„Ziel ist es, 2024 wieder in die Formel 1 zu kommen.“

Mit dieser Aussage wird Mick Schumacher niemanden verwundern, doch der 24-Jährige setzt sich selber noch größere Ziele. Die Rückkehr in die Formel 1 soll nur ein Zwischenschritt sein, denn ab dann will er ganz oben angreifen.

„Das Ziel von uns Fahrern ist, Weltmeister zu werden - und das ist auch mein Ziel“, verrät Schumacher gegenüber Sky , der nach zwei wechselhaften Jahren im Cockpit von Haas für diese Saison lediglich als Mercedes-Ersatzfahrer in der Königsklasse des Motorsports untergekommen ist.

„Leider ist es in dieser Saison kein Sitz in der Formel 1″, bedauert Schumacher, will seine vermeintlich kleinere Rolle aber keinesfalls nur als Rückschritt sehen.