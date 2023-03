Formel 1: "Kann nicht auf totes Pferd einprügeln!" Steiner schießt erneut gegen Schumacher

Steiner rastete wegen Mick aus

Das Verhältnis zwischen Günther Steiner und Mick Schumacher ist nach den Geschehnisse der vergangenen Saison alles andere als gut. In der Netflix-Doku „Drive to Survive“ schießt der Haas-Teamchef mehrfach hart gegen den Fahrer - und will sich auch in Zukunft nicht ändern.