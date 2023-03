Formel 1: Max Verstappen kämpft gegen Weltmeister-Fluch

Es war eine Machtdemonstration von Red Bull. Max Verstappen und Sergio Pérez fuhren beim Formel-1-Saisonstart in Bahrain in einer eigenen Liga. 38 Sekunden vorm Red des Feldes sprechen eine klare Sprache. Jetzt steht fest: Die neuen Formel-1-Regeln haben bereits 2022 eine neue Red Bull-Ära eingeläutet.

Die Gegner werfen bereits das Handtuch: „Red Bull hat die Meisterschaft in der Tasche und ich glaube nicht, dass irgendjemand dieses Jahr mit ihnen kämpfen wird“, konstatierte Mercedes-Pilot George Russell. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

„Sie sollten in dieser Saison jedes einzelne Rennen gewinnen. Mit der Leistung, die sie gezeigt haben, sehe ich niemanden, der sie herausfordern könnte. Sie haben es im Moment einfach und können machen, was sie wollen.“

Eine Einschränkung macht der Brite zwar, doch auch die ist nur marginal. Russell: „Sie werden vielleicht nicht jede Pole holen – denn Ferrari ist über eine Runde konkurrenzfähig –, aber wenn es um die Renngeschwindigkeit geht, sind sie in einer sehr starken Position.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Wer durchbricht die Red-Bull-Dominanz? Statistik macht Hoffnung

Pikant: Mit den neuen Aerodynamikregeln wollte die Formel 1 das Feld eigentlich enger zusammenführen. Hinter Red Bull ist das auch gelungen. Im zweiten Qualifying-Abschnitt trennte die ersten Zwölf zwischenzeitlich gerade mal eine Sekunde. Um Platz drei auf dem Podest kämpfen mit Aston Martin, Ferrari und Mercedes gleich drei Teams.

Doch Red Bull ist an der Spitze allen enteilt. Schlimmer noch: Auch Pérez kann seinem Teamkollegen Verstappen kaum Paroli bieten. In Bahrain hatte er am Ende zwölf Sekunden Rückstand.

Hoffnung macht aktuell nur noch die Statistik. Seit der Formel-1-Saison 2016 hat der Sieger des Auftaktrennens nicht mehr die Weltmeisterschaft gewonnen! (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Von 2017 bis 2020 holte Mercedes-Star Lewis Hamilton jeden Titel, aber 2017/18 gelang Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und 2019/20 Valtteri Bottas (Mercedes) der Sieg beim Saisonstart. Hamilton gewann in Verstappens erstem WM-Jahr 2021, Charles Leclerc (Ferrari) triumphierte in der vergangenen Saison.

Verstappen auf Rekordjagd

Kurios: In all diesen sechs Saisons belegte der Auftaktsieger den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Zuletzt gewann Nico Rosberg (Mercedes) 2016 die ersten vier Rennen und am Ende auch seinen ersten und einzigen WM-Titel. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Gut für Verstappen und schlecht für die Spannung: Eine ähnliche Serie hat der Red Bull-Star bereits beenden können. Hintergrund: Seit 2016 hatte kein Fahrer mehr das Saisonfinale und den darauffolgenden Saisonstart gewonnen. Bis jetzt: Verstappen raste sowohl beim Finale in Abu Dhabi 2022 als auch beim erste Rennen der neuen Saison als Erster durchs Ziel.