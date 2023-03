Formel 1: Qualifying JETZT im LIVETICKER - kann Alonso Max Verstappen die Pole entreißen?

Beim zweiten Grand Prix der Formel-1-Saison geht es in die heiße Phase.

Im Qualifying in Jeddah wird die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag ausgefahren.

Der größte Konkurrent kommt wohl aus dem eigenen Team. Sergio Pérez fuhr in Saudi Arabien bisher stark. Aber auch Altmeister Fernando Alonso möchte nach seinem dritten Platz beim Saisonauftakt in Bahrain wieder vorne mitmischen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Das Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda JETZT im LIVETICKER.

+++ Hülkenberg verpasst Q3 hauchdünn +++

Die Uhr ist abgelaufen, schafft Nico Hülkenberg noch den Sprung in Q3? Nein, leider nicht! Pierre Gasly verdrängt den Deutschen um vier Hundertstel, so steht für Hülkenberg der 11. Platz zu Buche. Carlos Sainz hüpft dagegen weit nach vorne und schiebt Guanyu Zhou, Valtteri Bottas sowie Kevin Magnussen raus. Außerdem erwischt es Max Verstappen, der aufgrund seiner technischen Probleme nichts mehr ausrichten konnte.

+++ Auch Sainz unter dem Strich +++

Damit werden nur noch vier weitere Piloten am Ende von Q2 ausscheiden. Die ungeliebten Plätze haben momentan Carlos Sainz, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg inne.

+++ Verstappen ist raus! +++

So schnell kann es gehen! Max Verstappen sah im Kampf um die Pole Position eigentlich unschlagbar aus, nun muss der Niederländer tatsächlich aussteigen und wird das morgige Rennen nur von der 15. Position aus in Angriff nehmen.

+++ Zeit bei Hülkenberg gestrichen +++

Bitter! Als einziger deutscher Fahrer im Feld werkelt Nico Hülkenberg am Einzug ins Q3. Dann überschreitet er allerdings die Track-Limits und purzelt von Rang vier auf den 14. Platz zurück.

+++ Problem bei Verstappen! +++

Was ist denn jetzt los? Erst muss Max Verstappen im schnellen Streckenabschnitt kräftig gegensteuern und seine Runde abbrechen, dann fährt der Niederländer in langsamem Tempo über den Kurs und meldet am Funk ein Problem. Offenbar hat sein Wagen kein Vortrieb mehr.