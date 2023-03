Formel 1: Vettel schließt Comeback nicht aus - aber kein Neid auf Aston-Martin-Star Alonso

Erstmals seit seinem Auftritt beim Race of Champions hat sich Ex-Weltmeister Sebastian Vettel wieder in der Öffentlichkeit geäußert - und durchaus erstaunt.

In Wien trat der frühere Formel-1-Superstar als Botschafter des Projekts „Bio Bienen Apfel“ auf und schloss dabei eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports nicht aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Kann sein, dass ich es auf der Couch nicht mehr aushalte“

Obwohl er seinen Abschied aus der Formel 1 nicht bereut, verriet der viermalige Champion RTL/ntv mit Blick auf seine Zukunft: „Im Moment ist alles denkbar. Es kann in alle verschiedenen möglichen Richtungen gehen. Es kann auch sein, dass ich in einem halben Jahr durchdrehe, es auf der Couch nicht mehr aushalte und wieder fahren möchte.“

„Es kann auch sein, dass sich meine Leidenschaft in eine ganz andere Richtung dreht und sich mein Ehrgeiz, all die Erfahrungen in ein anderes Projekt bündeln kann“, sagte Vettel.