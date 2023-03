Formel 1: FIA verbietet Tradition! Sicherheitsbedenken sorgen für Verbot von Boxenmauer-Jubel

Es ist eine lieb gewordene Tradition in der Formel 1 : Die Mechaniker und Ingenieure der drei besten Fahrer jubeln bei der Überquerung der Ziellinie an der Boxenmauer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Bilder, die es in Zukunft nicht mehr zu sehen gibt. So sorgen Sicherheitsbedenken dafür, dass bereits beim Großen Preis von Australien in Melbourne an diesem Wochenende der Boxenmauer-Jubel offiziell untersagt ist (Rennen, Sonntag ab 7 Uhr im LIVETICKER).