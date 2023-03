Verstappen dominiert im ersten Melbourne-Training

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im ersten freien Training zum Großen Preis von Australien das Tempo diktiert. Der Red-Bull-Pilot war im Albert Park in Melbourne bei seiner besten Runde 0,433 Sekunden schneller als Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Verstappens Teamkollege Sergio Perez folgte auf Rang drei mit einer guten halben Sekunde Rückstand, erzielte der Mexikaner seine Bestzeit nicht mit der weichsten Reifenmischung.

Es lief allerdings auch beim WM-Spitzenreiter noch nicht alles rund, so unterlief Verstappen ein Dreher. Auch kam es zu mehreren Beinahe-Kollisionen, weil das GPS-System zeitweise nicht reibungslos funktionierte. Die Rennleitung unterbrach das Training deswegen für einige Minuten.

Red Bull gewann die ersten beiden Saisonrennen durch Verstappen und Perez, der Niederländer liegt in der WM einen Punkt vor seinem Stallrivalen. Der Weltmeisterrennstall ist auch für den dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) hoher Favorit. Allerdings gelang Red Bull letztmals 2011 durch Sebastian Vettel ein Sieg in Melbourne.