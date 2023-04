Formel 1: Alonso grinst über Gerüchte um Taylor Swift

„Ich habe nichts zu sagen“, erklärte der zweimalige Weltmeister in einem TV-Interview breit grinsend. „Es ist hier in Baku schon kompliziert genug, mit dem neuen Format“, ergänzte der Spanier, er lächelte abermals über das ganze Gesicht und fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass du noch andere Fragen hast.“

Alonso, der bei Aston Martin mit 41 Jahren seinen x-ten Frühling in der Formel 1 erlebt, hatte Anfang April seine Trennung von der österreichischen TV-Moderatorin Andrea Schlager öffentlich gemacht. Auch US-Megastar Swift (33) ist neuerdings wieder Single - oder doch schon wieder an Alonso vergeben?

Alonso zwinkert in die Kamera

Der hatte die Spekulationen über eine Liaison mit Swift in der knapp vierwöchigen Formel-1-Pause vor dem Großen Preis von Aserbaidschan erst ins Rollen gebracht durch einen Video auf seinem Tiktok-Kanal.

In diesem ist Alonso zu sehen, wie er dem Taylor-Swift-Song "Karma" lauscht und am Ende in die Kamera zwinkert. Die Videobeschreibung ist mit Herzchen und dem Text "Feeling 33" - Swifts Alter - versehen.