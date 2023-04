Bricht die Formel 1 mit Tradition? Veränderung in Rennkalender angedacht

Widerstand gegen Domenicali-Plan

Diesbezüglich regt sich allerdings schon Widerstand. Colin Syn, Promoter des Rennens in Singapur, wurde am vergangenen Wochenende in Melbourne wie folgt zitiert: „Wir haben das Rennen seit 2008 Ende September, das hat eine Routine für diejenigen geschaffen, die das Rennen besuchen. Wenn wir das ändern, könnten wir einige unserer regelmäßigen Ticketkäufer verlieren. Also habe ich Stefano gesagt, dass ich diese Änderung nicht will.“