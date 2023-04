Formel 1: Besondere Premiere in Baku! Sprint-Shootout und Sprintrennen LIVE im TV, Stream & Ticker

Besonderer Tag in der Geschichte der Formel 1: Am Samstag wird in Baku zum ersten Mal ein neues Format umgesetzt.

Im Rahmen des Großen Preises von Aserbaidschan ermitteln die Fahrer in einer Qualifikation die Startreihenfolge für das Sprintrennen.

Das sogenannte Sprint-Shootout, das um 10.30 Uhr gestartet wird, ersetzt das zweite Freie Training am Samstag.

Shootout vor F1-Sprint feiert Premiere in Baku

Wie das klassische Qualifying wird auch das neue Event in drei Sessions unterteilt, allerdings in wesentlich kürzere. So dauern die Abschnitte des Shootouts zwölf, zehn und acht Minuten. Gewertet wird jeweils die schnellste Runde der Fahrer.

Der Ferrari-Pilot holte sich die Pole Position vor dem Weltmeister im Red Bull. Leclerc will den Rückstand in der Fahrerwertung auf Verstappen am Schwarzen Meer verkürzen, nachdem der Saisonstart der Scuderia ziemlich misslungen ist.

Im Sprintrennen kann er als Sieger maximal acht Punkte ergattern. Die ersten Acht werden in absteigender Reihenfolge mit WM-Zählern belohnt.

Wer überträgt den Sprint-Tag am Aserbaidschan-Wochenende live im TV?