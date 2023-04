Formel 1: Ex-Sponsor Rokit verklagt Williams

Rokit wirft Williams „arglistige“ Täuschung vor

Es ist nicht der erste Rechtsstreit zwischen den beiden Parteien. Bereits 2020 gab es ein Verfahren in London, in dem es um ausstehende Zahlung seitens Rokit ging.

2019 war die bis dahin schwächste Saison des einst so erfolgreichen Teams in mehr als 40 Jahren in der Formel 1. Der Rennstall fuhr dem restlichen Feld deutlich hinterher und ergatterte nur einen einzigen Punkt beim Großen Preis von Deutschland. Schlechter war Williams nur in der folgenden Corona-Saison 2020, als das Team ohne Punkte blieb.