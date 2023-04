Formel 1: Ferrari-Star Charles Leclerc fliegt in Runde eins raus

Bitterer Auftakt für Ferrari in den Großen Preis der Formel 1 in Australien !

Charles Leclerc ist bereits in der ersten Runde des Rennens ausgeschieden. Nach einer Berührung mit Lance Stroll vor der ersten scharfen Rechtskurve landete der von Startplatz sieben aus in den WM-Lauf gegangene Monegasse im Kiesbett und konnte nicht weiterfahren.

Albon sorgt für Rennunterbrechung

Damit steht fest: Es gibt 2023 einen anderen Sieger in Down Under. Leclerc hatte das Rennen in Melbourne im vergangenen Jahr für sich entschieden.