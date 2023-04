Formel 1: Perez holt Sieg im Sprintrennen von Baku

Red Bull mit Sergio Perez (Mexiko) hat im Sprintrennen von Baku die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 wieder zurechtgerückt. Nach der Ferrari-Dominanz in den beiden Qualifyings musste sich Charles Leclerc (Monaco) im ersten Rennen des Wochenendes mit Platz zwei begnügen. Dritter wurde Weltmeister Max Verstappen (Niederlande), der mit nunmehr 75 Punkten die WM-Wertung weiter vor Teamkollege Perez (62) anführt.

Wie schon im Qualifying schien es, als komme Verstappen nicht besonders gut mit den Bedingungen zurecht. Eine frühe Berührung mit dem Mercedes von George Russell (Großbritannien), nach der er leicht die Mauer touchierte, hatte Verstappen erzürnt, in der Folge kam er nicht an Leclerc vorbei. Russell wurde am Ende Vierter, für seinen Teamkollegen und Landsmann Lewis Hamilton reichte es nur für Platz sieben.