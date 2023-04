Leclerc zu den Gerüchten: "Mit Ferrari Weltmeister werden"

Ferrari-Pilot Charles Leclerc (25) hat all jenen widersprochen, die ihn in der Formel-1-WM 2024 als Nachfolger von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes-Cockpit sehen.

„Ihr grinst alle, weil ihr mir nicht glaubt, aber es ist wahr: Es gab keine Gespräche mit Mercedes“, sagte Leclerc, nachdem er im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku die Pole Position erobert hatte: „Ich will mit Ferrari Weltmeister werden.“