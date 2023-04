Rennunterbrechung: Hamilton führt vor Verstappen

Nach einer wilden Startphase ist der Große Preis von Australien früh unterbrochen worden - und Weltmeister Max Verstappen hat seine Führung vorerst verloren. Gleich am Start ging das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton am Pole-Setter im Red Bull vorbei, in der siebten Runde sorgte dann ein Unfall von Williams-Pilot Alexander Albon zunächst für eine Safety-Car-Phase.