"Es war mal einzigartig": Zweifel an Monaco wachsen

Der Große Preis von Monaco ist ein wichtiges Stück Formel-1-Geschichte - rund um die 80. Austragung werden die Zweifel an seiner Zukunft aber immer lauter formuliert. "Das hier war mal einzigartig, aber mittlerweile haben wir einige Stadtkurse", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky): "Monaco muss sich etwas einfallen lassen, damit wir auch in Zukunft wiederkommen. Jeder muss mit der Zeit gehen."

Zwar bringe Monaco noch immer einen Mehrwert, auch sei in den vergangenen 20 Jahren durchaus wirksam an der Infrastruktur gearbeitet worden. "Das einzige, was sich nicht ändert, ist die Strecke", sagte Horner: "Und die Autos sind mittlerweile so groß, dass ein Überholmanöver unter normalen Bedingungen quasi unmöglich ist."