Formel 1: Für Mick Schumacher könnte sich sehr bald eine neue Tür öffen

Die Jobs von zwei aktuellen Stammfahrern in der Formel 1 sind ins Wanken gekommen und prominente Ersatzkandidaten sind im Gespräch. Wie viel aber ist wirklich dran?

SPORT1 ist zwei heißen Personal-Gerüchten auf den Grund gegangen, die in der Königsklasse aktuell für Getuschel sorgen.

Nyck de Vries bekommt bei Alpha Tauri die „gelbe Karte“

Gerücht 1: Viel wurde in den letzten Tagen über ein mögliches Comeback des allseits beliebten Australiers Daniel Ricciardo in der Formel 1 spekuliert.

Red-Bull-Chefberater Helmut Marko (80) klärt bei SPORT1 jetzt auf, was daran richtig ist und was nicht: „In den nächsten drei Rennen wird gar nichts passieren. Wir haben mit de Vries gesprochen und er ist der gleichen Meinung wie wir: Er muss sich steigern. Der Abstand zu Teamkollege Yuki Tsunoda, der einen tollen Job macht, ist zu groß. Um Fußballersprache zu verwenden: Nyck hat die gelbe Karte bekommen, aber die rote noch nicht. Wenn er sich steigert, wird ein Fahrerwechsel kein Thema sein.“

Hintergrund: Der Neuseeländer Lawson und der Japaner Iwasa (beide 21) sorgen mit guten Leistungen in Nachwuchsklassen gerade für Furore. Lawson in der japanischen Super Formula, Iwasa in der Formel 2.