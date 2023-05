Formel 1: Heftige Unwetter! Rennen in Imola droht Ausfall

Dem kommenden Formel-1-Rennen in Imola droht der Ausfall.

Grund sind heftige Unwetter, die über ganz Norditalien ziehen. Betroffen ist auch die Rennstätte in Imola, wo sich die Teams auf das Rennwochenende vorbereiten.

Am Dienstag ordnete der italienische Katastrophenschutz aus Sicherheitsgründen sogar die Räumung des Fahrerlagers auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari an.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Berichte: Formel-1-Rennen in akuter Gefahr

Nach Medienberichten in Italien droht der nahe gelegene Fluss Santerno über die Ufer zu treten. Schon am Dienstagnachmittag mussten die Formel-1-Teams die Aufbauarbeiten an der Strecke abbrechen und das Gebiet verlassen.