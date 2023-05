Formel 1: Max Verstappen organisiert Sim-Racing-Event für Flutopfer

Wenn schon nicht auf der Strecke, dann wenigstens am Simulator!

Dabei durchfahren 25 bis 30 Fahrer den Kurs des Autodromo Enzo e Dino Ferrari virtuell. Mit dem Rennspektakel soll sowohl den Motorsportfans Unterhaltung am Sonntagnachmittag geboten werden als auch mit Spenden den Opfern der Flutkatastrophe unter die Arme gegriffen werden.

„Am Mittwochnachmittag erfuhren wir, dass das Rennen in Imola nicht mehr stattfinden würde, also kam Max selbst auf die Idee, ein Sim-Rennen zu organisieren, das die Lücke für die Fans füllt, aber auch ein Bewusstsein für die Geschehnisse in der Emilia Romagna schafft und versucht, die vom Unwetter Betroffenen zu unterstützen“, sagte „Team Redline“-Direktor Atze Kerkhof der niederländischen Ausgabe von motorsport.com.