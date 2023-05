Formel 1: Presse feiert Max Verstappen - Spott für den Monaco-Kurs

ENGLAND

NIEDERLANDE

AD: „In Worten blieb Max Verstappen nach dem Grand Prix von Monaco bescheiden, aber in der Tat machte er kurzen Prozess mit der Hoffnung seiner Konkurrenten. Nach einem hervorragenden Wochenende an der Cote d‘Azur nahm der Niederländer einen großen Vorschuss für seine dritte Weltmeisterschaft.“

De Telegraaf: „Max Verstappen hat die Konkurrenz erneut in Stücke gerissen. Sein Sieg war nie in Gefahr, er behielt auch unter tückischen Bedingungen einen kühlen Kopf.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Ein fürstlicher Verstappen siegt in Monte Carlo ohne Rivalen und feiert Red Bulls sechsten Sieg in dieser WM. Bei Regen beweist Verstappen all sein Talent nach Sennas Vorbild. Was kann man von ihm noch mehr verlangen?“