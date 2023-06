Formel-1-Aus für Deutschland? Hockenheim-Boss mit düsterer Prognose

Niemand solle es sich „einfach machen und sagen, das liegt nur in der Hand der Formel 1. Aber ich denke, das ist zu kurz gedacht“, sagte Teske weiter, der sich wünscht, „dass wir in den nächsten Jahren auf dem Hockenheimring auf regelmäßiger Basis wieder ein Rennen haben werden. Aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen“.

Letztes F1-Rennen am Nürburgring

Zuletzt hatte 2020 ein F1-Rennen in Deutschland stattgefunden, damals am Nürburgring. 2019 fuhr die Motorsport-Königklasse auf dem Hockenheimring.

„Wenn die finanziellen Rahmen so blieben, wie sie in der Vergangenheit waren, und das Risiko so bliebe, wie es in der Vergangenheit war, dann scheint es nicht sehr realistisch“, sagte Teske.