Formel 1: Nico Hülkenbergs Strafe in neuem Licht - "Dieses Gepiepse ..."

Nach seinem Gang übers Wasser kam die kalte Dusche: Knapp drei Stunden nach Ende des Qualifyings zum Großen Preis von Kanada ist Nico Hülkenberg seinen zweiten Startplatz in Montreal schon wieder los.

Die Stewards sahen es als erwiesen an, dass der Deutsche auf seiner Inlap nach der roten Flagge in Q3, ausgelöst durch den Unfall von McLarens Oscar Piastri, zu schnell unterwegs war.

Zur Strafe setzt es eine Rückversetzung um drei Plätze in der Startaufstellung : Statt vom zweiten Platz nimmt Hülkenberg das Rennen nun als Fünfter auf. Zudem bekommt der Emmericher einen Strafpunkt auf seine Superlizenz aufgebrummt.

Die Regelhüter ließen dabei noch Milde walten, denn zu schnelles Fahren unter roter Flagge gilt in der Formel 1 keineswegs als Kavaliersdelikt und wird im Regelfall mit zehn Strafplätzen sanktioniert.

Formel 1: Audio-Signal verwirrt Hülkenberg

Dabei stiftete wohl auch das Audio-Signal in Hülkenbergs Ohr mehr Verwirrung als Hilfe - das belegen zumindest die Funkaufzeichnungen des Haas-Teams: „Dieses Gepiepse macht mich wahnsinnig, muss ich negativ oder positiv bleiben?“, fragt Hülkenberg seinen Ingenieur Gary Gannon, woraufhin dieser antwortet: „Positiv bleiben und verlangsamen.“

Qualifying in Montreal: Hülkenberg verliert Platz zwei

Denn: Während die Fahrer auf Inlaps zurück an die Box normalerweise nicht zu langsam fahren dürfen, um keine Gefahr für schnellere Autos darzustellen, verhält es sich bei einer roten Flagge genau andersherum. In diesem Fall dürfen gewisse Deltazeiten in den jeweiligen Mini-Sektoren nicht überschritten werden. Für Hülkenberg im Eifer des Gefechts eine einfache, aber teure Verwechslung.