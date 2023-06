Formel 1: Neue Serie mit Hollywood-Star in Planung

Nach dem Erfolg der Dokuserie „Drive To Survive“ arbeitet die Formel 1 an ihrem nächsten Projekt dieser Art.

Wie Motorsport-Total.com berichtet, handelt es sich bei der neuen Serie namens „One“ jedoch nicht um eine Dokumentation der tatsächlichen Geschehnisse in der Königsklasse , sondern um eine fiktive Reihe.

In dem neuen Format sollen schauspielerische Handlungen mit Originalaufnahmen von den Formel-1-Rennen kombiniert werden. Die Serie dreht sich um einen fiktiven Rennstall, der als Familienunternehmen geführt wird.

Für die Hauptrolle konnte die bekannte Schauspielerin Felicity Jones gewonnen werden. Die 39-Jährige ist unter anderem bekannt für ihre Rolle in „Rogue One: A Star Wars Story“ und wurde 2015 als beste Hauptdarstellerin für „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ sogar für den Oscar nominiert.

Neue Formel-1-Serie mit Hollywood-Star

Die Formel 1 wird bei „One“ als einer der Produzenten mitwirken und zeigt sich begeistert vom Cast. „Felicity ist eine der talentiertesten Schauspielerinnen der Welt“, wird Isabelle Stewart, Head of Original Content der Formel 1, zitiert. Man sei begeistert, mit ihr und den Drehbuchautoren Mark Fergus und Hawk Ostby zusammenzuarbeiten.

Für Jones selbst ist es „eine Ehre, Teil dieser einzigartigen und aufregenden Partnerschaft mit der Formel 1 zu sein. Die Formel 1 ist eine Welt, in der viel auf dem Spiel steht und die pausenlos packendes Drama produziert; und die Möglichkeit zu haben, in einer Serie in diesem Umfeld zu spielen, ist eine aufregende Perspektive.“