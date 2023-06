Formel 1: Verstappen-Entscheidung nach Untersuchung bei Österreich-GP gefallen!

Packendes Formel-1-Wochenende in Österreich

Am Samstag geht es für die 20 Piloten noch einmal auf Zeitenjagd beim sogenannten Sprint Shootout. In diesem wird ab 12 Uhr die Startreihenfolge für das 24 Runden lange Sprintrennen am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr ermittelt. Der Sieger erhält acht WM-Punkte, der Triumph am Sonntag im Grand Prix ist 25 Zähler wert.