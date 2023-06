Formel 1: Vettel bei Show mit Weltmeister-Auto auf dem Nürburgring

Sebastian Vettel kehrt noch einmal in einem Formel-1 -Auto von Red Bull zurück - allerdings nur für eine Show-Veranstaltung.

Der Ex-Weltmeister wird am 9. September auf der Nordschleife des Nürburgrings den Wagen mit synthetischem Kraftstoff fahren. „Einmal mit meinem Red-Bull-Boliden mit E-Fuels durch die grüne Hölle jagen. Ich freu‘ mich und bin dabei“, schrieb der 35-Jährige auf Instagram.

Dies ist aber nicht der erste Show-Auftritt des 53-maligen Grand-Prix-Siegers in diesem Jahr. Bereits beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien wird er vom 13. bis 16. Juli mit verschiedenen Autos antreten. Auch diese Fahrzeuge werden ausschließlich synthetische Kraftstoffe verwenden.